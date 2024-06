Tötungsversuch in Langenfeld Lebensgefahr: Opfer durch Stiche verletzt

(og) In Langenfeld wurde in der Nacht zu Dienstag (18. Juni 2024) ein 42 Jahre alter Mann aus Montenegro von einem bislang noch unbekannten Täter durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat derzeit als versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und unter der Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 1.20 Uhr an der Bushaltestelle „Winkelsweg" aus bislang noch nicht geklärten Umständen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Montenegriner und einem bislang noch unbekannten Mann. Dabei soll der noch unbekannte Täter dem 42-Jährigen mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Zufällig am Tatort vorbeifahrende Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf und den Mann in ein Krankenhaus brachte. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann lebensgefährlich verletzt – er wird derzeit weiterhin intensivmedizinisch versorgt. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein - dieser konnte jedoch leider nicht mehr angetroffen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und daher Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer den Vorfall an der Bushaltestelle „Winkelsweg" (Höhe Hausnummer 11) beobachtet hat oder Hinweise geben kann, möge sich bei der Langenfelder Polizei unter der Rufnummer 02173 288-6310 melden.