Stadtverwaltung beschließt Ausnahme : Laufbahn im Stadion wird doch freigegeben

Laufen im Stadion Jahnstraße ist auch im November erlaubt. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD Die Stadtverwaltung erlaubt Hobbysportlern nun doch, die Laufbahn im Stadion an der Jahnstraße zu nutzen. Mit der am 2. November in Kraft getretenen NRW-Coronaschutzverordnung hatte sie am Wochenende noch bekanntgegeben, dass alle städtischen Sport- und Bolzplätze bis zum 30. November gesperrt blieben und ausschließlich für den Schulsport genutzt werden dürften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einer Beratung im städtischen Corona-Stab am Montag, wird laut Bürgermeister Frank Schneider die Laufbahn des Jahnstadions testweise für Jogger geöffnet; nicht aber die dortigen Sportplätze. Schneider: „Wir denken hier vor allem an die Freizeitsportler, die tagsüber und auch nach Sonnenuntergang die Gelegenheit erhalten sollen, sich zu bewegen. Montags und mittwochs schalten wir wie geplant zwischen 17 und 20 Uhr die Flutlichtanlage im Jahnstadion ein.“

Laut Schneider müsse diese Ausnahme sofort aufgehoben werden, wenn Läufer den Abstand nicht einhalten oder wenn die gesperrten Sportplätze genutzt würden. „Wir bauen hier wie bei allen Maßnahmen auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Menschen.“

(mei)