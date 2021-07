Schwerer Unfall : Lastwagen erfasst Radler und verletzt ihn schwer

Langenfeld Ein 82 Jahre alter Radfahrer aus Langenfeld ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Er ist im Krankenhaus.

(og) Ein 82 Jahre alter Radfahrer aus Langenfeld ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist der Senior im Kreisverkehr Hardt von einem Sattelzug erfasst worden. Laut Polizeibericht soll ein 63-jähriger Düsseldorfer gegen 16 Uhr mit seinem Sattelzug von der Arnold-Höveler-Straße in den Kreisverkehr an der Hardt eingefahren sein. Dabei kommt es aus noch nicht geklärten Gründen zum Zusammenstoß mit dem 82-Jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg an der Hardt in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Er wird von dem Auflieger des Lkw überrollt und schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wo er bleiben muss. Die Unfallstelle ist während der Unfallaufnahme voll gesperrt worden.