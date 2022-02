Langenfelder Logenschützen : Langenfelderin ist stark am Bogen

Langenfelderin ist stark am Bogen

Langenfeld Die Langenfelderin Ulrike Goertz hat in Mönchengladbach den zweiten Platz bei den Blankbogenschützinnen (Master) erzielt. Sie ist jetzt Vize-Landesmeisterin und trägt die Silbermedaille. D

(og) as teilt Clemens Kosbahn, Sprecher der Bogensportgilde Rhein-Wupper Langenfeld mit. Der Rheydter Turnverein hat die Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes ausgerichtet. 22 Scheiben waren aufgebaut und an zwei Wettkampftagen haben insgesamt 283 Schützen in verschiedenen Bogen- und Altersklassen teilgenommen. Ein Kampfrichterteam um die Bogensportlegende Ursula Dannowski hat das Turnier begleitet.