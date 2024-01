Langenfelderin gibt Bewerbungstipps Podcasts sind ihre Leidenschaft

Tanja Herrmann-Hurtzig richtet Licht sowie ein Mikrofon auf ihrem Schreibtisch in ihrem Büro in Langenfeld ein. Die ehemalige Personalleiterin bereitet sich auf ihre Podcastfolge zum Thema „Körpersprache“ vor. In dieser Folge spricht sie per Zoom mit der Schauspielerin Yvonne de Bark über die richtige Haltung, die Mimik, das Lächeln und das richtige Mindset von Menschen, die einen Vortrag oder ein Vorstellungsgespräch vor sich haben. Tanja Herrmann-Hurtzig hört ihrer Gesprächspartnerin konzentriert und aufmerksam zu. Dabei hakt sie bei Unklarheiten immer wieder nach. Während ihres Gesprächs lacht die 52-Jährige gerne und viel. Die Stimmung ist entspannt. „Humor und Empathie sind für mich neben aktuellen Informationen bei allem, was ich mache, sehr wichtig“, sagt Tanja Herrmann-Hurtzig.