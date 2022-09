CDU-Empfang für Vereine : Langenfelder Vereine diskutieren Mängel mit CDU

Langenfeld Die Langenfelder Vereine und Verbände haben den CDU-Vereinsempfang in der Richrather Schützenhalle genutzt, um Wünsche, Bedenken und Kritik zu äußern und zu diskutieren.

() „Über 120 Vertreter der Vereine und Organisationen haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, mit der CDU ins Gespräch zu kommen“, erklärt der Vorsitzende des CDU Stadtverbandes, Sebastian Köpp. Sieben Themenstände gab es: Soziales (1), Schule, Jugend, Familie (3), Senioren (3), Sport (4) Kultur (5), Umwelt und Nachhaltigkeit (6) und Digitalisierung und Mobilität (7). „Die Wünsche der Vereine an die Politik waren sehr unterschiedlich“, sagt Köpp. Sie reichen von finanzieller Unterstützung bei Jubilarehrungen bis hin zu Veränderungen beim ÖPNV. Die Busanbindung an die Mehlbrucher Hubertushalle sei nicht optimal. Die eingesetzten Sammeltaxis würden nicht gut angenommen, erfahren die Politiker. Ein Brief der Verwaltung an die Vereine, in dem die Energiesparmaßnahmen angekündigt werden, hat ebenfalls für Unmut gesorgt. Das Warmduschen werde bis zum Ende der Krise eingestellt und die Temperaturen in den Hallen vermindert. Die Kritik von Kita-Eltern nehme die CDU ernst und will nachfragen, warum Stellen nicht, obwohl Personal sich beworben habe, nicht besetzt werden.