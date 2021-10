Langenfelder Lebensmittelausgabe : Die Langenfelder Tüte tritt dem Verbund der Tafeln bei

Die Tüte, jetzt Tafel, in Langenfeld sammelt Lebensmittel bei Märkten oder erwirbt sie dank Spenden und verteilt sie an Bedürftige. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mehr als 1100 Menschen versorgt „Die Tüte“ des Sozialdienstes katholischer Frauen mit Lebensmitteln. Und es werden nicht weniger. Jetzt schießt sich die Tüte dem übergeordneten Verband der Tafeln an.

(og) Seit 2005 gibt es den sozialen Lebensmittelshop „Die Tüte®“ in Langenfeld als Angebot des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Langenfeld. Jetzt schließt sich die Einrichtung dem Verband Tafel Deutschland e.V. an. Die Tüte® des SkF Langenfeld funktioniert nach dem Tafel-Prinzip, und war über 16 Jahre ein eigenständiges Angebot. Nun hat sich der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Langenfeld entschieden, der Dachorganisation Tafel Deutschland beizutreten, die sich als Serviceverband und Sprachrohr von mehr als 950 deutschen Tafeln versteht. Die „Tüte®“ wird damit offiziell zur „Tafel Langenfeld Tüte® SkF e.V.“

Für Kunden, Ehrenamtliche oder Spender ändert sich durch den Beitritt nichts. Dennoch stehen große Veränderungen an: Anfang November wird das Angebot in den dann fertigen Neubau in der Solinger Straße 70 umziehen. Im Zuge dessen muss auch die Tafel Langenfeld Tüte® SkF für insgesamt zwei Wochen schließen – vom 25. Oktober bis zum 5. November. In dieser Zeit werden Regale, Kühlzelle und Theken zum neuen Standort transportiert und aufgebaut. Auch Lebensmittelspenden können in diesem Zeitraum nicht angenommen werden. Das teilt Martina Matuschik vom SkF mit.