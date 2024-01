Kinderherzhilfe Langenfeld Langenfelder spenden für Solinger Kinderklinik

Denn es ist nicht das erste Mal, dass der Verein das Städtische Klinikum Solingen unterstützt. So hat er auch schon ein tragbares Echokardiographie-Gerät sowie einen Transport-Inkubator finanziert. Seit 1997 unterstützt der Verein Kinderherzkliniken und Kinderkliniken mit kardiologischem Schwerpunkt in ganz Nordrhein-Westfalen. Er finanziert seine Projekte ausschließlich aus Spenden und Zuschüssen. Fünf bis sechs Mal im Jahr hält er zudem Tombolas ab, deren Erlös ebenfalls in den Spendentopf fließt, berichtet Vorsitzende Margarete Bannert.