Engagierte Langenfelder Ehepaar hilft Ghetto-Kids in Brasilien

Ohne Menschen wie Friederike Budewig-Krebs und Andreas Krebs aus Langenfeld oder Angelika Pohlmann aus Erkrath verliefe das Leben vieler Hundert junger Menschen aus den Favelas von São Paulo ganz anders: nämlich elend und hoffnungslos wie das ihrer Eltern. Es bliebe ihnen nach dem Heranwachsen in bitterarmen Verhältnissen in den Ghettos am Rande der 20-Millionen-Stadt kaum eine andere Wahl, als mit Drogenhandel, Diebstahl, Gewalt oder dem Verkauf des eigenen Körpers Geld zu verdienen. Im besten Fall böte sich ein Gelegenheitsjob im Hotel zum Bettenmachen oder Toilettenputzen an, um ein Existenz-Minimum heranzuschaffen, erzählt die Halbbrasilianerin Friederike Budewig-Krebs.