Spendenaktion Langenfeld Künstlergruppe Falter spendet für die Tafel

(og) Die Mitglieder der Künstlergruppe Falter haben 532 Euro an die Langenfelder Tafel „Die Tüte“ gespendet. Zum zehnjährigen Bestehen der freien Künstlergruppe hat sich das Ehepaar Helga Elisabeth Wendorf und Rainer Wendorf etwa Besonderes ausgedacht. Die Beiden haben etwa 30 ausgewählte kleine Kunstobjekte zur Verfügung gestellt, bei denen der Käufer entscheiden konnte, wie viel er spenden möchte. Die Erwartungen wurden schnell übertroffen, denn die Kunstwerke waren bereits am Tag der Vernissage verkauft. Der komplette Erlös wurde nun an die Tafel Langenfeld Die Tüte® SkF übergeben. Renate Dusch, Vorstandsmitglied des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen Langenfeld (SkF), hat die Spende entgegen genommen und bedankte sich bei allen, die sich an dieser besonderen Aktion beteiligt haben, aber vor allem bei den Initiatoren, Helga und Rainer Wendorf. „Etwas so persönliches wie eigene Kunstwerke so selbstlos zur Verfügung zu stellen, ist ein besonderes Zeichen der Solidarität“, so Dusch.