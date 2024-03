Langenfeld Fünfeinhalb Jahre Haft für Drogenhandel mit Waffen

Der Langenfelder hatte bis zum Sommer 2023 in drei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße eine professionelle Cannabisplantage betrieben, die jährlich drei Ernten à 12 Kilo Marihuana Ertrag abwarf. „Jederzeit griffbereit“ soll sich in der Wohnung ein Baseballschläger sowie in einer Schublade ein Einhandmesser befunden haben, mit dem er seinen Handel abgesichert habe, so die Anklage.