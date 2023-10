Langenfelder CDU Langenfelder CDU sortiert sich neu

Sebastian Köpp, der seit zwei Jahren Stadtverbands-Vorsitzender der CDU in Langenfeld ist, hat diese Ideenfabriken ins Leben gerufen und die CDU-Auftritte in den Social Media-Kanälen professionalisiert. Doch Köpp wird seine Funktion bald aufgeben, aufgrund eines Umzugs in eine andere Stadt. „Wie die Nachfolge aussehen wird, wird sich beim Stadtparteitag Ende Oktober zeigen“, sagt Tillenburg. Dort werde der Vorstand des Verbands dann turnusgemäß neu gewählt. Die Funktion des Stadtverbandsvorsitzenden sei nicht unwichtig, so Tillenburg. Zu dessen Aufgaben gehört es, den Kommunalwahlkampf zu organisieren. Und der steht 2025 an. Die CDU gehöre seit 1948 zu den gestaltenden Kräften, sagt Tillenburg. Bei der Kommunalwahl 2020 hat sie nach zehn Jahren ihre absolute Mehrheit verloren. Die wollen die Christdemokraten 2025 zurückerobern.