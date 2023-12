Jahresrückblick Langenfeld Langenfelder Bilder 2023

Langenfeld · Tradition ist wichtig, man muss wissen wo man herkommt und wohin man sich entwickeln will: So bringt es Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider auf den Punkt. Ein Satz, der für das Jahr 2023 in Langenfeld zutrifft.

27.12.2023 , 13:32 Uhr

13 Bilder Die Bilder des Jahres 13 Bilder Foto: Matzerath, Ralph (rm-)