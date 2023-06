Krimilesung in Langenfeld Krimi-Autor liest bei Thalia

(og) Der Langenfelder Krimi-Autor Christian Kuhn (Autorenname Fynn Jacobs) liest am kommenden Samstag, 17. Juni, aus seinem neuen Krimi ,,Die Toten von Friesland‘‘ in der Thalia-Filiale in der Stadtgalerie. Die Lesung beginnt um 18.30, Tickets kosten regulär 10 Euro und sind in der Filiale oder online zu erwerben. Die beiden Ermittler Marten Jaspari und Iska van Loon jagen in dem Friesland-Krimi einen dreifachen Mörder. Doch ihnen rennt die Zeit davon. Der Fall spitzt sich zu.