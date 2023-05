Langenfeld summt Langenfeld summt ist im WDR zu sehen

„Die Pflanzen, die in den Grünstreifen wachsen sind heimisch und sehr wichtig für die Entwicklung von zum Beispiel Schmetterlingen und Marienkäfern. Brennnesseln etwa sind Futterstelle und Kinderstube für Raupen und Larven. Die Stadt Langenfeld hat hiermit einen weiteren Schritt in Richtung ,Langenfeld summt‘ getan“, lobt Grenz den Umgang mit dem städtischen Grün in der Posthornstadt.