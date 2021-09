Langenfeld live mit Martini and The Rocks : Langenfeld live geht weiter

Die Band Martini and The Rocks tritt am Mittwoch im Freizeitpark auf. Beginn: 18 Uhr. Foto: Martini and the Rocks/Band

Langenfeld Vor der Band Martini and The Rocks kommt das Impfmobil des Kreises. Für Erstimpfling gibt es Imbiss- und Getränkegutscheine. Das teilt die Stadt Langenfeld mit.

(og) Das zweite Konzert der Reihe Langenfeld live startet am Mittwoch, 8.September, im Freizeitpark Langfort. Das teilt Citymnager Jan Christoph Zimmermann mit. Um 18 Uhr werden „Martini and The Rocks“ auf der Bühne stehen. Wie immer mittwochs ist das Konzert für Besucher kostenlos. Der Einlass ist am Haupteingang zum Freizeitpark am Parkplatz Langforter Straße. Der Chek-in und die Prüfung (bitte immer einen Ausweis mitbringen) zur Impfung, zum Test (Bürgertest reicht aus), zur Genesung beginnt schon ab 16.30 Uhr. Es können nur maximal 1500 Besucher auf die Veranstaltungsfläche, daher gilt „First-Come-First-Serve“. Jeder Besucher, so Zimmermann, sollte eine medizinische Maske dabei haben, da sie in den Wartezonen am Eingang und an den Ständen verpflichtend ist.