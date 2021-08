Konzertreihe : Langenfeld live darf starten

Langenfeld Mit zwei Konzerten startet die Reihe – allerdings im Freizeitpark, statt auf dem Marktplatz. Den Anfang macht die Langenfelder Band Jim Buttons.

So betreten am Mittwoch, 1. September, die Lokalmatadore „Jim Buttons“ und eine Woche später die Auswärtsstars „Martini and the rocks“ die Bühne. Wie bei Langenfeld live gewohnt, beginnen die Konzerte immer mittwochs, immer ab 18 Uhr, sind immer kostenlos. Geändert hat sich in diesem Jahr jedoch die Location, erstmalig werden die Konzerte im Langenfelder Freizeitpark stattfinden. „Das großzügige Gelände vor dem Rodelhügel bietet genug Platz für entspannte Konzertatmosphäre mit Live-Musik, leckeren Getränken, Snacks und angemessenem Abstand“, so Jan Christoph Zimmermann.