Langenfeld ist 75 Jahre Stadt Das wünschen Langenfelder ihrer Stadt zum 75.

Wenn ein Mensch 75 Jahre alt wird, wird er, beeinträchtigt durch manches Zipperlein, vielleicht grantelig oder man sagt: „Jetzt wird er wunderlich!“ Vor Energie, Lebensfreude und Kreativität berstend präsentierte sich indes am Wochenende die Stadt Langenfeld, die 75 Jahre Stadtrecht feierte. Aber für eine Stadt, geboren in einem Land namens „Trizonesien“, sind 75 Jahre natürlich kein Alter. Da waren etliche der 2500 Gäste, die sich am Samstag zu einer großen Geburtstagspolonäse in der Innenstadt einfanden, viel älter: „Du bist ja noch grün hinter den Ohren“, spöttelten etwa die Bewohner des Seniorenzentrums Pro Talis. Und erst die katholische Kirche: Seit über 900 Jahren ist sie Anlaufstelle für Geistlichen-Beistand-Suchende, sagte Kommentator Hans Werner Jansen (FLK). Auch die evangelische Kirche wirkt bereits seit 350 Jahren in Reusrath. Da es ein guter Brauch ist, dem Geburtstagskind gute Wünsche oder ein Geschenk zu überbringen, fragten wir die Teilnehmer, inwiefern sie die Stadt bereichern: