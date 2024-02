Live-Streaming Langenfeld Langenfeld diskutiert über besseres Rats-TV

(og) Ein Erfolgsmodell sieht anders aus. Der ohnehin halbherzigen, testweisen Einführung der Live-Übertragung von Ratsausschüssen in Langenfeld folgten etliche Diskussionen und auch Pannen. Zuletzt ist der Ordnungs- und Sozialausschuss komplett ausgefallen. Christiane Schärfke, zuständige Bereichsleiterin, will am liebsten gar nicht darüber sprechen. Doch sie hat nur geliefert, was die Politik bestellt hat.