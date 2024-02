Auffahrunfall Langenfeld Langenfelder wird bei Aufprall verletzt

(og) Leicht verletzt worden ist am Freitagmorgen ein 47-jähriger Autofahrer auf der Straße Landwehr. Ein alkoholisierter 44-Jähriger aus Solingen war mit seinem Renault Master gegen 6 Uhr morgens auf dieser Straße in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. An der Kreuzung Landwehr/Zur Wasserburg bremste der vor ihm fahrende VW Touran des 47-Jährigen vor der Ampel ab, der Solinger fuhr auf. Der 47-jährige VW-Fahrer wurde von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl der Renault Master als auch der VW Touran waren stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Test erwies sich als positiv: Der Fahrer war mit einem 2,1 Promille unterwegs. Er musste mit zur Wache.