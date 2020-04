Langenfeld/Monheim : BGL sammelt Spenden für Tierheim

Langenfeld/Hilden Der Hildener Verein ist auf Unterstützung angewiesen um die Tiere zu versorgen.

Das Tierheim in Hilden nimmt Tiere auch aus Langenfeld und Monheim auf. Aktuell hat es für Besucher geschlossen. „Die Bevölkerung unterstützt uns trotzdem in diesen schwierigen Zeiten“, sagt Leiter Thomas Mielke“, der jede Futter- oder Geldspende für Hund und Katz gebrauchen kann. Einer, der gerade in Langenfeld eine Spendenaktion initiiert hat, ist Andreas Menzel. Der Politiker der Bürgergemeinschaft Langenfeld (BGL) ist ein großer Tierfreund und hat schon manche Katze aus dem Tierheim aufgenommen. Jetzt ruft er Langenfelder dazu auf, im Gartencenter Dehner (am S-Bahnhof) oder bei Zookauf (Hansastraße) Tierfutter zu kaufen. Dieses wird dann dort deponiert, bis Menzel oder andere Helfer es zum Tierheim transportieren können. „Ich freue mich, das die beiden Unternehmen bei dieser Aktion mitmachen“, sagt Menzel, der weiß, dass beide Firmen ohnehin immer wieder Futterspenden ans Tierheim abgeben. „Benötigt wird in Hilden vor allem Hunde- und Katzenfutter“, sagt Menzel. „Gern in trockener oder auch nasser Form“, sagt er. „Ich bin auch bereit, Futter bei den Spendern abzuholen, wenn sie nicht bei Dehner oder Zookauf kaufen wollen“, sagt er. „Das geschieht kontakktfrei.“ Anruf unter der Mobilnummer 0176 76647803 genüge.