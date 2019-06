Gute Kennziffern : Zum 100-Jährigen: Lange Wartelisten beim Bauverein

Langenfeld Genossenschaftschef Dedeck zieht bei der Mitgliederversammlung eine positive Bilanz – und hängt noch mal zwei Jahre dran.

Die 105. Mitgliederversammlung des Bauvereins Langenfeld (BVL) am Mittwochabend war eine besondere: Es ist die zum 100-jährigen Bestehen der Genossenschaft. Am Ziel hat sich seit der Gründung nichts geändert: Bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Ein kleinerer Teil der Bauvereinshäuser, wie an der Richrather Straße, stammt aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und steht unter Denkmalschutz. Der größte Teil wurde 1950 bis 1960 gebaut. Allein im vergangenen Jahr ließ sich der Bauverein die Instandhaltung seiner Gebäude 980.000 Euro kosten. In den vergangenen elf Jahren flossen über 16 Millionen in die Restaurierung der in die Jahre gekommenen Mietwohnungsbauten. So wurden 2018 erstmals Dachgeschosse nach modernen Grundrissen ausgebaut. An der Königsberger Straße entstehen ab 2020 im ersten Bauabschnitt 40 Wohnungen inklusive Raum für eine Demenzwohngruppe, erläutert Dedeck.