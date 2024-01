Langenfelder Bauern-Demo Lange Schlangen rund um die A 59

„Hier sind wir sichtbar“, sagt der Langenfelder Landwirt Janosch Sonntag, der auf einer Verkehrsinsel an der A 59-Auffahrt steht. Ihm zur Seite stehen an der Kreuzung Lena Müller in Vertretung von Bauer Robert Bossmann und Jürgen Weimann von der ‚Baumschule in Reusrath‘. Janosch Sonntag ist zufrieden. „Der Verkehr rollt“, sagt er, „wenn auch langsamer“.