Langenfeld Landwirtschaft Getreide im Südkreis konnte gerettet werden

Der Dienstagmorgen, 4.30 Uhr, war wieder einmal so ein Moment, wo Josef Aschenbroich dachte: „Kann es nicht mal normal regnen?“ Bei dem Gewitter habe es sechs Liter pro Quadratmeter geregnet. Dass er jetzt nicht, wie Landwirte in der gesamten Republik, bei der Getreideernte Ertragsausfälle verbuchen muss, liegt am ungünstigen Boden im südlichen Kreis Mettmann. Auf dem Sand-Lehm-Gemisch haben die Pflanzen, als es ab Mitte Mai heiß wurde, in den Überlebensmodus geschaltet und sind schneller reif geworden. „Wir konnten die Wintergerste vier Wochen früher ernten, von den Regenfällen der letzten Wochen waren nur Restbestände betroffen“, sagt Aschenbroich. Auf den kühleren Hängen im Nordkreis mit seinen fruchtbaren Lehm-Böden können die Pflanzen besser trockenen Phasen trotzen. Aber durch den anhaltenden Regen seien die Pflanzen sehr groß und damit windanfällig geworden. „Wenn sie umkippen und die Ähren am Boden übereinander liegen, treiben die Körner aus“, sagt Aschenbroich. Während die Landwirte im Nordkreis also mit Totalausfällen rechnen, muss Aschenbroich nur zehn Prozent seiner Getreideernte abschreiben. Die konnte er erst kürzlich einholen. Daraus hatte Brotgetreide werden sollen. „Jetzt wird es als Schweinefutter verkauft.“