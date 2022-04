Landwirtschaft in Langenfeld : Landwirt erklärt die Weizenknappheit

Der Langenfelder Landwirt Josef Aschenbroich pflanzt in der Fruchtfolge Lupinen an, die mit wenig Dünger auskommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Durch den Krieg in der Ukraine, der großen Kornkammer Europas, und der damit befürchteten Lebensmittelknappheit und Preisexplosion richtet sich der Blick zunehmend auf die heimische Landwirtschaft. Was regionale Landwirte gegen die Entwicklung tun können und was nicht, erklärt der Langenfelder Josef Aschenbroich.