Hingehen : Landrat spricht über Tourismusziel Neanderland

Langenfeld Thomas Hendele ist am Donnerstag, 11. Juli, bei der Senioren-Union Langenfeld zu Gast.

Der CDU-Politiker Hendele leitet die Mettmanner Kreisverwaltung seit 1999. Mit rund 500.000 Einwohnern ist ME einer der größten Kreise in Deutschland. Er gilt auch wegen der Steuerkraft seiner zehn Städte als „Schwergewicht“ in der Rheinschiene. Weniger bekannt ist jedoch, dass der Kreis zwischen den Großstädten und Metropolen sich viel an landschaftlicher Schönheit und Kultur bewahrt hat. Natürlich ist da zunächst das Neandertal, mit seinem weltbekannten Fundort und bedeutendem Museum. Aber dieses Tal ist bei weitem nicht das einzige lohnende Touristenziel. Mit Cromford in Ratingen liegt im Kreis Mettmann auch die Wiege der Textilindustrie in Kontinentaleuropa. „Alte Ortschaften, Burgen und Schlösser schmücken die Landschaft“, unterstreicht Hendele. Auch der Naturfreund finde von der Rheinebene bis zum Mittelgebirge manche Überraschung.