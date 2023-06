Streit über Anliegerbeiträge in Langenfeld Landrat hebt vom Rat beschlossene Satzung auf

Es heißt zwar, die Mühlen der Justiz mahlen langsam, die Kommunalaufsicht des Kreises lässt es gar „adagissimo“ angehen. Fast ein Jahr musste Bürgermeister Frank Schneider warten, bis der Landrat ihn in seiner Auffassung bezüglich der Erhebung von Anliegerbeiträgen bestätigt hat. Schneider hatte einen Ratsbeschluss vom 7. Dezember 2021 über die Erhebung von Beiträgen beanstandet, da dieser aus seiner Sicht gegen geltendes Recht verstieß. Der Rat hatte die Beanstandung am 14. Juni 2022 abgelehnt. Deshalb hatte der Bürgermeister kurz darauf die Aufsichtsbehörde um eine Entscheidung gebeten. Diese schrieb am 19. Mai 2023: Ja, der Ratsbeschluss verletze das geltende Recht. Die Beanstandung durch den Bürgermeister sei rechtmäßig, der Beschluss werde aufgehoben.