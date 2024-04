Förderrichtlinien Langenfeld Land verbessert die Eigenheimförderung 2024

Die günstigen Darlehen des Landes sollen Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen auf dem Weg ins Wohneigentum entlasten. Darum gelten für die Vergabe Einkommensgrenzen. Werden diese um bis zu 40 Prozent überschritten, können die öffentlichen Mittel immer noch in Anspruch genommen werden, allerdings nicht mehr in voller Höhe. Gefördert werden beispielsweise Haushalte allein Erziehender mit einem Kind, die nicht mehr als 47.074 Euro in der Einkommensgrupp A oder 62.911 Euro brutto im Jahr in der Einkommensgruppe B verdienen. Letztere überschreiten die Einkommensgrenze um 40 Prozent, haben aber Anspruch auf eine reduzierte Förderung.