Neanderland Cup Läufer können sich noch anmelden

(og) Der Kreis Mettmann richtet in diesem Jahr den sechsten Neanderland Cup aus. Auch nach den ersten Läufen der Hildener Winterlaufserie lohnt es sich noch, miteinzusteigen und an der Wertung zum Neanderland Cup teilzunehmen. Insgesamt acht Läufe stehen bis September auf dem Programm. „In mehreren Städten des Kreises Mettmann gibt es Laufveranstaltungen, die von verschiedenen Vereinen und Veranstaltern ausgerichtet werde“, so Simon Neubauer, Organisator des Neanderland Cups „Ziel des Cups ist es, die Veranstaltungen miteinander zu vernetzen und die Läuferinnen und Läufer zu motivieren auch mal einen Run in der Nachbarstadt kennenzulernen.“ Auch die Stadt Langenfeld beteiligt sich am Netzwerk mit dem traditionellen Sparkassen-Mittsommernachtslauf am 28. Juni. Wer an mindestens vier Läufen teilnimmt, kommt automatisch in die Cup-Wertung. In die Wertung fließen die Ergebnisse aller Läufe und nicht nur der besten vier ein. Am 4. Mai findet der nächste Lauf „die Breitscheider Nacht in Ratingen“ statt, am 9. Mai der Schweinelauf in Wülfrath, am 16. Juni der Laminat-Depot-Lauf in Velbert. Nach dem ASV-Lhoist-Eignerbachlauf in Velbert am 1. September folgt der Panoramaweglauf Heiligenhaus am 2. September. Den Abschluss der Laufserie bildet der Neandertallauf in Erkrath am 22. September. Anmeldungen zu den Läufen nehmen die jeweiligen Vereine und Veranstalter entgegen. Eine gesonderte Anmeldung zum Neanderland Cup 2024 ist nicht erforderlich. Zum Ende des Jahres werden alle „Finisher“ im Rahmen einer Siegerehrung mit Urkunden und einem Teilnehmerpreis geehrt. Die jeweils drei Bestplatzierten in der Gesamtwertung der Damen und Herren erhalten zudem eine gestaffelte Geldprämie.