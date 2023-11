Langenfeld Bürger können Lärmquellen melden

Auf Basis dieser Karten überprüfe die Stadt Langenfeld ihre bisherige Lärmaktionsplanung und passt sie nach den neuen Berechnungen an, so Voss weiter. Ein wesentliches Element der Lärmaktionsplanung sei die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Ab sofort können sie sich unter der Internetadresse www.beteiligung.nrw.de/portal/langenfeld informieren. Außerdem besteht ab Montag, 20. November, die Möglichkeit, über ein Melde-Tool Hinweise zu einem konkret von den Hauptverkehrsstraßen ausgehenden Lärmproblem zu geben. Die Bürger können auch Verbesserungsvorschläge machen. Die am Montag startende Beteiligung endet am 22. Dezember.