Langenfeld : Langenfelder City lädt zur Karibik-Nacht ein

Langenfeld Am Samstag, 6. Juli, steigt eine der großen Veranstaltungen der Stadt. Angekündigt sind heiße Rhythmen und coole Drinks.

Mitten in Langenfeld können Urlaubshungrige karibische Inseln bereisen. Die fünf Einzelhandelsgemeinschaften laden nämlich ab 18 Uhr zur inzwischen 12. Karibik-Nacht ein. Jeder Veranstaltungsort wird von einer anderen Händlergemeinschaft organisiert und trägt den Namen einer Insel. „Die fünf Bühnen heißen Jamaika, Kuba, Puerto Rico, Barbados und Margarita. Die Namen erleichtern den Besuchern die Orientierung“, sagt Citymanager Jan Christoph Zimmermann. Die fünf Händlergemeinschaften, die als Veranstalter die Karibik-Nacht tragen, haben ein Programm zusammengestellt, das so bunt ist wie die 11.000 Blumenketten, die von den Ladeninhabern an diesem Abend verteilt werden. Auch Shoppen ist möglich: Die Geschäftstreibenden werden am Samstag ihre Öffnungszeiten bis 20 Uhr verlängern. Danach können Kunden, Händler und Besucher gemeinsam feiern.