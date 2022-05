Langenfeld : Stadt lädt zum Bienentag in die Wasserburg ein

Stadt lädt zum Bienentag in die Wasserburg ein

Am Heinenbusch hat ein Bienenhotel eröffnet. Foto: Stadt Langenfeld/Jens Hecker

Langenfeld Warum sind Insekten, allen voran Bienen, so wichtig für uns und unsere Umwelt und wie kann man ihnen helfen? Diese und viele weitere Fragen werden in der Wasserburg Haus Graven beantwortet.

Das Bildungszentrum für Klimaschutz und Umwelt in der Wasserburg Haus Graven öffnet am Sonntag, 22. Mai, wieder seine Pforten. Dieses Mal dreht sich ab 11 Uhr alles um Insekten. Zum Weltbienentag, der 2018 erstmalig von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde, werden vor allem Bienen in den Vordergrund gerückt.