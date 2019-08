Innenstadt Langenfeld : Läden und Lokale öffnen nach Leerstand

Das „Woolworth“-Kaufhaus an der Hauptstraße 110 geht am kommenden Donnerstag in Betrieb. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Am 5. September eröffnet das Kaufhaus „Woolworth“, wenig später folgen in der Langenfelder City weitere Neubelegungen.

Die Schilder mit dem roten Namenszug sind schon angebracht. Am kommenden Donnerstag, 5. September, wird die Kette „Woolworth“ ein Kaufhaus an der Hauptstraße 110 eröffnen. Der als Billiganbieter mit großem Sortiment geltende Filialist bezieht die seit mehr als einem Jahr leer stehenden Ladenflächen, auf denen zuletzt Warenhäuser der Pleite gegangenen Ketten „Elanza“ (Mai 2017-März 2018) und „Strauss Innovation“ (bis Februar 2017) ansässig waren.

Der städtische Citymanager Jan Christoph Zimmermann äußerte sich im Gespräch mit unserer Zeitung froh darüber, dass dort und auch an anderen Stellen im Langenfelder Zentrum leere Ladenflächen neu belegt werden. So wird demnächst das auf maßgeschneiderte Hemden spezialisierte Mode-Unternehmen „Befeni“ in dem 450 Quadratmeter großen Laden am Marktplatz 2 einziehen, der seit dem Umzug der Buchhandlung Langen Anfang letzten Jahres verwaist war. Und auf der Marktplatzterrasse jenseits der Wasserspiele ist hinter zugehängten Schaufenstern das neue indische Restaurant „Royal Punjab“ im Entstehen. „Wir wollen Mitte September eröffnen“, sagt Inhaber Harris Ali, dessen Royal-Punjab-Lokale in Köln und Opladen gut besucht sein sollen.

Jan Fennel (l.) und Maik Ernst (r.) sind Geschäftsführer von Befeni. Das auf Maßhemden spezialisierte Unternehmen zieht an den Marktplatz 2. Foto: Befeni

Info Es gibt in der City noch mehrere Leerstände Trotz der Neubelegungen stehen Läden in der City leer: Ehemaliges Einrichtungs- und Bettenhaus Kuckenberg am Marktplatz (2 Ladenlokale) Ehemaligeer Spielwarenladen Flo+Fine in der Stadtpassage an der Hauptstraße Drei Läden in der Stadtgalerie

Zimmermann hofft, dass Woolworth zusammen mit den umliegenden Schuhgeschäften wie zu Strauss-Zeiten reichlich Passanten in den 2003 fußgängerfreundlich umgebauten Teil der Hauptstraße lockt – also in den südlichen Teil der City. Laut Woolworth-Bezirksleiter Thomas Elster werden in der neuen Filiale auf rund 700 Quadratmetern Verkaufsfläche rund 6000 Artikel für den täglichen Bedarf angeboten. „Dazu gehört eine große Auswahl an Heimtextilien sowie kleineren Küchen- und Haushaltsartikeln. Markenaktionen haben wir auch immer wieder.“ Zur Eröffnung am 5. September, 9 Uhr, kündigte Elster „besonders günstige Angebote und Aktionen“ an.

Das indische Restaurant „Royal Punjab“ eröffnet Mitte September auf der Marktplatz-Terrasse. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Das Mode-Unternehmen Befeni wird laut Geschäftsführer Maik Ernst auf 450 Quadratmetern Ladenfläche Kunden vermessen und Bestellungen für die dann maßgeschneiderten Herrenhemden und Damenblusen entgegennehmen; so wie bisher in kleineren Geschäften an der Haupt- und Kölner Straße. „Wir beschäftigen in Thailand 130 Schneider und Verpacker, die allesamt in Produktionsstätten mit hohem Standard und überdurchschnittlich guter Bezahlung für uns tätig sind.“ Unabhängig von dem vom Kunden ausgewählten Stoff, Kragen, Manschetten oder Farbtönen kostet jedes maßgeschneiderte Hemd 39,90 Euro. „Das ist nur durch den Direktvertrieb ohne Zwischenhandel möglich“, sagt Ernst, der gemeinsam mit Jan Fennel Befeni gegründet hat und leitet. Am Marktplatz 2 entstehe also ein Showroom, den die selbständigen Kundenberater für ihre Bestellungen nutzen. Von Langenfeld aus betreibt Befeni in 14 NRW-Städten sowie in Hamburg und Oldenburg Showrooms.