Langenfeld Lions-Ladys: Ursula Maile übernimmt Staffelstab

(elm) Nach einem ereignisreichen Jahr gibt Martina Seuser die Präsidentschaft der LadyLions an Ursula Maile ab. Bei den Lions ist es üblich, die Präsidentschaft jährlich zu wechseln. Martina Seuser, die vor ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Präsidentin viele Jahre als Leiterin der Stadtbibliothek in Langenfeld tätig war, hat während ihrer Amtszeit zahlreiche spannende Themen begleitet und maßgeblich vorangetrieben, schreibt Angela Arndt. Ein besonderes Highlight ihres Präsidentschaftsjahres sei die Feier zum zehnjährigen Bestehen der Langenfeld-Lady Lions gewesen. Diese Jubiläumsfeier fand in der Stadtbibliothek statt und zog eine große Anzahl an Gästen und langjährigen Wegbegleitern an. So wurden in den letzten Jahren über 20.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit der Ladies geleistet, 130 verschiedene Activities durchgeführt und insgesamt 235.000 Euro an die verschiedensten Empfänger gespendet, berichtet Arndt.