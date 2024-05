Stromkästen in Langenfeld Lady Lions setzen Zeichen fürs Ehrenamt

Nicht nur einen Abend, sondern dauerhaft, sollen die Langenfelder und ihre Gäste an die Lions-Idee erinnert werden. „Wir wollen Langenfeld bunter machen“ war der Ansatz. Graue Schaltkästen an bisher tristen Ecken wurden von Künstlern bunt und farbenfroh gestaltet. Von der Idee bis zur Ausführung war es ein langer Weg. Wo finden wir den geeigneten Künstler? Wie kann die Kunst geschützt werden? Welche der eigentlich unscheinbaren Kästen sind besonders geeignet? Welche Motive sind denkbar?, waren die Fragen, die im Vorfeld beantwortet werden musten. Um möglichst viele Menschen in den Genuss der Kunst kommen zu lassen, wurden stark frequentierte Orte ausgewählt: ein Schaltkasten vor der Kirche St. Josef, zwei Schaltkästen am Ende der Fußgängerzone beim Café Mahlwerk, ein Schaltkasten vor dem Rathaus.