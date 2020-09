Spende der Lady Lions : Blinklichter kommen ins Kino

Langenfeld Corona-bedingt entfällt in diesem Herbst die alljährlich beliebte Inszenierung des Kinder- und Jugendtheaters Blinklichter. „Mit 49 Kindern und Jugendlichen können wir hinter den Kulissen die Abstandsregeln nicht einhalten“, sagt Leiterin Elisabeth Schafheutle. „Das ist nur einer der Gründe, die gegen eine Aufführung sprechen.“

Ab dem Nikolaustag, 6. Dezember, 11 Uhr, wird die Inszenierung „Die Elfe, die auf die Erde fiel“ allen großen und kleinen Blinklichter-Fans im Rex-Kino gezeigt. 600 Euro hatten die Lady Lions durch den Verkauf von selbst gekochter Marmelade am vergangenen Samstag in der Fußgängerzone zusammenbekommen. Das Obst hatte Markthändler Siegfried Schultk gestiftet

Die Spende wird Schafheutle zufolge für die Kino-Miete genutzt, damit die Blinklichter in der Adventszeit im Rex den Film mehrfach vorführen können. Der Blinklicht-Vater und Fördervereinsvorsitzende Ingo Saam bedankte sich für die finanzielle Unterstützung. „Unsere Einnahmen sind wie bei so vielen in der Veranstaltungsbranche weggebrochen. Normalerweise finanzieren die Karteneinnahmen der Studiobühne die Blinklichter. Dieses Loch spüren wir natürlich deutlich in unserem Budget.“