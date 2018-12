Auf Discounter-Parkplatz: Ladendieb flüchtet nach Spray-Attacke gegen Security-Mann

Langenfeld Mitarbeiter hält Täter fest – der wird rabiat.

Die Polizei fahndet nach einem gewalttätigem Ladendieb. Der Mann attackierte am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr einen Discounter-Mitarbeiter in Langenfeld. Laut Polizei beobachteten Angestellte des Marktes an der Weberstraße (zwischen Rheindorfer Straße und alter B 8/Kölner Straße) einen Ladendieb, als dieser mehrere Werkzeuge und Elektrogeräte aus dem Warenbestand des Geschäftes entwendete. Der Unbekannte packte sie in eine Einkaufstasche und verließ das Geschäft, ohne sie zu bezahlen. Die Angestellten forderten den Flüchtigen auf stehen zu bleiben. Ein Mitarbeiter (25) eines Sicherheitsdienstes hielt den flüchtigen Dieb nach nur kurzer Verfolgung noch auf dem Parkplatz des Marktes fest. Nachdem er dem Dieb die Beute im Wert von knapp 200 Euro abgenommen hatte, wurde er von dem Täter angegriffen. Mit der Bemerkung, dass er sonst für 20 Monate in den Knast müsse, kündigte der Dieb den Einsatz einer Waffe an. Gleichzeitig zog er eine Sprühdose aus der Tasche, deren Inhalt er dem Sicherheitsdienst aus kürzester Entfernung ins Gesicht sprühte. Als dieser daraufhin den Dieb losließ, flüchtete der Unbekannte zu Fuß auf die Kölner Straße und entkam dort in Richtung Leverkusen. Dabei wurde er noch von verschiedenen Zeugen beobachtet. Da es sich bei dem eingesetzten Spray laut Polizei offenbar nicht um eine Pfeffer- oder sonstiges Abwehrspray, sondern wahrscheinlich eher um ein Deo- oder Haarspray handelte, wurde der Attackierte nur leicht verletzt und benötigte nach eigenen Angaben keine ärztliche Versorgung. Die Sofort-Fahndung nach dem Flüchtigen verlief erfolglos. Er wurde wie folgt beschrieben: Nordafrikaner, sprach gut deutsch mit Akzent, ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit normaler Statur, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Jacke, führte einen dunkeln Rucksack mit. Am Tatort und auf dem Fluchtweg wurden ein dünner Stoffschal, ein abgerissener, knöpfbarer Fellkragen aus Synthetik-Material sowie ein silbernes Zigarettenetui aus Metall gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie dem Flüchtigen gehören. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.