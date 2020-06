Langenfeld : L 403: Land saniert Radweg Hildener Straße

Langenfeld Langenfeld (og) Der Landesbetrieb Straßen NRW beginnt am Montag 29. Juni, mit der Radwegsanierung auf der L403, Hildener Straße. Umgebaut wird zwischen der Einmündung Winkelsweg und dem Kreisverkehr Rietherbach.

Es gibt drei Bauabschnitte. Während der Arbeiten wird die Hildener Straße zur Einbahnstraße. Die Arbeiten dauern bis zum 1. August. Der erste Bauabschnitt liegt zwischen Winkelsweg und Haus- Gravener-Straße. Die L403 wird von Hilden in Richtung Winkelsweg zur Einbahnstraße. Die Arbeiten dauern bis Freitag, 10. Juli. Am 13. Juli, beginnt der zweite Bauabschnit zwischen Haus-Gravener-Straße und Buswendeplatz Am Schlangenberg. Dafür wird die L403 vom Winkelsweg in Richtung Hilden zur Einbahnstraße; Umleitung über Kaiser-/Richrather Straße und Winkelsweg. Die Bauarbeiten enden am 24. Juli. Dann beginnt der dritte Bauabschnitt zwischen Autohaus Lindemann und Kreisverkehr Rietherbach.