Kutscherball der Postalia in Langenfeld : Dritter Anlauf für die Tollitäten

Kutscherball der Postalia in Langenfeld

Langenfeld Zum traditionellen Kutschenball hatte am Freitag der Heimatverein Postalia in die Richrather Schützenhalle eingeladen. Dabei waren auch die inzwischen lang gedienten Tollitäten.

Maik Engelen (14) und Zoé Fabienne Schumacher (13) haben es schon jetzt in die Annalen der Stadtchronik geschafft – als das am längsten amtierende Kinderprinzenpaar Langenfelds. Seit 2020 schon stehen die beiden, gemeinsam mit Pagin Marie Evertz (11), in den Startlöchern, um als närrische Regenten durch die fünfte Jahreszeit zu führen und ihre Amtszeit mit einem bunten Rosenmontagszug zu beenden.