Workshop zur Ausstellung : Kursteilnehmer präsentieren ihre Kunst

Langenfeld Langenfeld (og) Die Kursteilnehmer des Workshops zur Sonderausstellung „Mit kühlem Blick – Die Neue Sachlichkeit der 20er Jahre“ stellen ihre Ergebnisse vor.

Der Zeichenkurs des Künstlers Dirk Schmitt ist nur wenige Wochen vor Ausstellungsende zum Abschluss gekommen. Die Teilnehmer haben die Gelegenheit genutzt, sich mit den ausgestellten Werken von Georg Schrimpf, Gerta Overbeck, Ulrich Neujahr, Heinrich Maria Davringhausen und anderen auseinanderzusetzen. Die Präsentation beginnt am Dienstag, 22. September, um 16 Uhr im Stadtmuseum, Freiherr-vom-Stein-Haus, Hauptstraße 83. Ausstellung sowie Kursergebnisse sind bis Sonntag, 11. Oktober, zu sehen. Wegen Corona wird um Anmeldung unter Tel. 02173 794-4409 oder per Mail an stadtmuseum@langenfeld.de gebeten.