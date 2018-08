Langenfeld Kupferdiebe

Langenfeld : Diebe stehlen aus Halle Kupferkabel

Langenfeld Diebe haben aus einer Lagerhalle an der Schneiderstraße Kupferkabel gestohlen. Ein Zeuge bemerkte am frühen Donnerstagmorgen, dass das Grundstückstor in Richrath weit geöffnet war. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass sämtliche Türen aufgebrochen und beschädigt wurden und in den Lagerräumen Decken und Wände geöffnet worden waren, um daraus die Kupferkabel der elektrischen Installationen zu entfernen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken