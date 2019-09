Lokale Kultur : Kunstverein zeigt bewegte Bilder von Thomas Agrinier

Langenfeld Die Ausstellung ist vom 22. September bis 31. Oktober.

Zum dritten Mal in diesem Jahr lädt der Kunstverein Langenfeld zu einer Begegnung mit Werken aus Frankreich ein. Zum städtischen Mottojahr stellt der in Paris lebende Künstler Thomas Agrinier seine neuesten Arbeiten vor. Die Vernissage ist am Sonntag, 22. September, 16 Uhr, im Kunstraum im Kulturzentrum, Hauptstraße 135 (Parkplatz über Metzmacherstraße). Der Eröffnungsnachmittag wird musikalisch gestaltet von Romano Schubert (Saxophon) und Walfried Böcker (Baß, beide Düsseldorf). In den Bildern von Thomas Agrinier ist alles in Bewegung, Szenen gesellschaftlichen Lebens werden reflektiert. Dabei befinden sich die Personen und Objekte in einer üppigen Flora, die zwar erkennbar aber doch unwirklich erscheint. Seine Malweise erinnert teils an Comics, teils an die Malerei der Neuen Wilden. Auf einen Stil lässt sich seine Kunst nicht festlegen. Agrinier, 1976 in Lyon geboren, hat bereits in seiner Ausbildung die Begegnung von Musik und Malerei gesucht, was sich auch in den Bildern wiederfindet.