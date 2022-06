Langenfelder Kunstförderer ist tot : Kunstverein  trauert um Siegfrid Baudewin

Langenfeld Der Kunstverein Langenfeld nimmt mit großer Trauer Abschied von Siegfried Baudewin, der kurz vor Vollendung seines 81. Lebensjahres unerwartet verstarb.

(og) „Mit Siegfrid Baudewin verliert der Kunstverein einen engagierten Unterstützer und interessierten Streiter für die zeitgenössische Kunst in unserer Stadt“, sagt Beate Domdey-Fehlau für den Langenfelder Kunstverein. Er habe sich als Mitglied für die Förderung des 1983 gegründeten Vereins eingesetzt. Als Direktor der Deutschen Bank in Langenfeld habe er Künstlern Gelegenheit gegeben, ihr Werk zu präsentieren. Bis zur Verortung des Kunstvereins im neu gebauten Kulturzentrum (2000) war die Filiale der Deutschen Bank Standort für Kunstausstellungen. Baudewin habe die Begegnung mit Künstlern und Kunstfreunden gepflegt und sei stets interessiert gewesen an neuen Künstlermitgliedern. „Der Kunstverein Langenfeld wird dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Domdey-Fehlau.