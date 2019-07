Mitmachen : Alexander Beck eröffnet den Kunstsommer

Alexander Beck lässt sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Foto: RP/KVL

Langenfeld Bis Ende September bietet der Kunstverein Langenfeld Workshops, Exkursionen und Kurse für Kinder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einem „Offenen Atelier“ von Alexander Beck startet am Samstag, 20. Juli, der Kunstsommer des Kunstvereins Langenfeld (KVL). Interessierte können dem Künstler am Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr über die Schulter schauen und beobachten, wie ein Werk entsteht. Der Eintritt in den Kunstraum im Kulturzentrum, Hauptstraße 135, ist frei.

Der Kunstsommer bietet bis Ende September neben Ausstellungen unter anderem Kurse mit Künstlern, Exkursionen und eine Kinder-Kunstwoche. Die ist vom 15. bis 24. August. Los geht es am Donnerstag/Freitag, 15./16. August, 9 bis 15 Uhr, mit der „Kunst des Portraits“ für Jugendliche ab 13. Mit Weiqun Peper-Liu (Zeichnung) und Elke Tenderich-Veit (Keramik).

Vom 19. bis 23. August, jeweils 9 bis 15 Uhr, gibt es täglich Angebote für Kinder ab neun. Die Themen: Montag: Chinesische Tuschmalerei mit Weiqun Peper-Liu, Dienstag: Bunte Wimmelwelt mit Andreas Ganther (Illustration), Mittwoch: Phantasievolle Tierwelt mit Heike Walter (Keramik), Donnerstag: Fauna und Flora mit Renate Garbe (Collage), Freitag: Traumlandschaften mit Alexander Beck (Acrylmalerei). Bei einem Abschlussfest am Samstag, 24. August, 11 Uhr, wird der Nachwuchs seine Arbeiten präsentieren.

Workshops gibt es aber auch für Erwachsene. So lehrt Alexander Beck am Samstag/Sonntag, 3./4. August, 11 bis 16 Uhr, unter dem Motto „Space“ gestische Malerei. „Ein Bild entwickelt sich und spiegelt eine Stimmung wider, die den Malprozess begleitet“, heißt es in der Anlündigung. Es entstehen Bilder voller Tiefe, die den Betrachter berühren. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Ebenfalls im Programm:17./18. August, 11 bis 16 Uhr: Experimentelle Acrylmalerei mit Renate Garbe; 30. August/1. September, 10 bis 17 Uhr: „Keramische Plastik heute“ mit Elke Tenderich-Veit.

Zudem hat der Kunstverein mehrere Exkursionen vorbereitet. Am Donnerstag, 22. August, 14 Uhr, startet ein Kunstspaziergang durch Langenfeld mit KVL-Kuratorin Beate Domdey-Fehlau. Anfang der 80er Jahre wurde in Langenfeld eine lebendige Diskussion über „Kunst im öffentlichen Raum“ geführt. Der rund 90-minütige Rundgang durch die Innenstadt erläutert Werk, Künstler und Hintergründe. Treffpunkt beim KVL.

Am Donnerstag, 29. August, 13.45 Uhr (Treffpunkt S-Bahnhof) geht es zu „Kunst und Natur“ im historischen Schlosspark in Köln-Stammheim, wo inmitten uralter Baumriesen alljährlich eine neue Ausstellung eröffnet wird mit Skulpturen, Plastiken und Installationen. Weitere Veranstaltungen sind am Montag, 2. September, 17 Uhr, „Kunst unter der Straße“ (Führung durch die U-Bahnstationen der Düsseldorfer Wehrhahnlinie), am Sonntag, 8. September, 15 Uhr, das „Kunstcafé“ (Kunst, Musik, Gespräche zur Ausstellung (ab 11. August) „Wimmelwelt“ von Andreas Ganther), am Donnerstag, 11. September, 14 Uhr, ein weiterer Kunstspaziergang (von Galkhausen bis zur alten Mitte) und am Freitag, 27. September, 19 Uhr, ein Filmabend mit „Monsieur Claude und seinen Töchtern“.

Infos (etwa zum Teilnehmerbeitrag) und Anmeldung beim Kunstverein, Hauptstraße 135, Beate Domdey-Fehlau, Telefon 02173 1618890, info@kunstverein-langenfeld.de. Mehr unter www.kunstverein-langenfeld.de.

(gut)