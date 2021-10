Kunst verbindet Langenfeld und Monheim : Kunstverein besucht das Mack-Haus

Das Mack-Haus in Monheim ist regelmäßig Anziehpunkt für Kunstinteressierte. Jetzt war eine Langenfelder Gruppe zu Gast. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Langenfelder Kunstfreunde waren begeistert von der aktuellen Ausstellung in der Monheimer Pyramide. Dort haben die Kulturwerke auch Büros.

(RP) Die kleine Exkursion war schnell ausgebucht. Kein Wunder, denn das architektonische Objekt in der Nachbarstadt zeigt sich im Inneren als sinnfällige Ergänzung der aktuellen Heinz Mack-Ausstellung im Kunstverein Langenfeld. Die Langenfelder Kunstfreunde waren denn auch begeistert vom Mack-Haus in Monheim. Martin Witkowski, Geschäftsführer der Monheimer Kulturwerke, führte die Gruppe exklusiv durch die Baustelle. Denn das Haus ist in einem noch nicht vorzeigbaren Zustand. „Über zehn Jahre Renovierungsstau haben ihre Spuren hinterlassen“.