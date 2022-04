Langenfelder Kinder verschönern Wand : Wo grauer Beton in Bewegung gerät

Langenfeld Die Virneburgschule nimmt mit einem Kunstprojekt am Landesprogramm Kultur und Schule teil und gestaltet eine Wand neu. Ein Graffiti-Künstler aus Köln hat die Motive in Schablonen vorgefertigt.

Zunächst hatte eine Fachfirma die Mauer grundgereinigt. Sukzessiv entstand das Werk, auch das Wetter spielte mit. Die in der Diskussion mit Künstler Sturm und der Fachlehrerin Isabel Schwung von den Kids ausgewählten Motive wie Roller, E-Scooter, Handbike oder Rollstuhl wurden gezeichnet und als Schablonen ausgeschnitten. Dann kam das praktische Handwerk, bei dem die Künstler komplett in weiße Einweg-Overalls gehüllt zu Werke gingen. Beim Auftragen der Spray-Farben zeigte sich auch, „dass es in der Praxis gar nicht so einfach ist, waagerechte Striche tatsächlich gerade zu machen“, so Sturm. Was am Ende aussieht, wie Klebeband sind in Wirklichkeit lange weiße Farbstreifen. Die Motive befinden sich jeweils in einer Art transparenten Seifenblasen, die zunächst auf die Wand gesprayt wurden. „Das hält einige Jahre“, zeigte sich Wolfgang Sturm zuversichtlich.