Kunstverein Langenfeld Wo Kunst Jugendliche aus vielen Ländern verbindet

Gestartet wird am Samstagmorgen mit einem Atelierbesuch bei Tristan Drobik, der selbst auch als Dozent während der Woche tätig sein wird. Nach einem internationalen Gottesdienst am Sonntag mit dem Singekreis an St. Josef unter der Leitung von Stephan Meiser, geht es auf Motivsuche in der City und in Hapelrath.