Kunst in Langenfeld Kunst offenbart versteckte Wünsche

Es sind vor allem die Linien, die in den Bildern von Hanna Effen eine herausragende Rolle spielen. „Was strahlt eine Kurve aus? Was strahlt eine gerade Linie aus?“ Diese Fragen stellte die Künstlerin während der Vernissage zu ihrer Ausstellung „Undisclosed Desires" (Unerwähnte Wünsche) im Haus Graven in den Raum. Auf der Suche nach der klaren Sprache hat sich Hanna Effen von der reinen Gegenständlichkeit gelöst und sich der Abstraktion zugewandt.