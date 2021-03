Am Samstag : Kundgebung gegen Corona-Leugner

Am Samstag

Langenfeld Das Bündnis Langenfeld gegen Rassismus organisiert Fahrradkorso. Damit soll ein Zeichen für Solidarität und gleichzeitig auch ein Zeichen für die Umwelt, als Kontrapunkt zur Autokorso-Mentalität, gesetzt werden.

Das Bündnis „Langenfeld gegen Rassismus“ plant am Samstag, 27. März, 12.30 Uhr, eine Kundgebung an der Sparkasse (gegenüber Rathaus) „gegen Verschwörungstheorien und für solidarisches Handeln in der Corona-Pandemie“. Anschließend findet ab 14 Uhr ein Fahrradkorso statt.