75 Jahre Langenfeld 2023 Kultur für alle rund um die Stadthalle

Langenfelds Kulturbüro-Leiterin Dr. Hella Sabrina Lange trägt sich schon länger mit dem Gedanken, einen Tag im Jahr zu organisieren, an dem sich alle Aktiven aus Stadt und Vereinen präsentieren können. Der 75. Stadtgeburtstag ist da eine gute Gelegenheit. „Kultur für alle – zum Mitmachen und Erleben“ lautet das Motto des ersten Langenfelder Kulturtags am Samstag, 23. September. Dazu werden sich rund 30 Kulturakteure in der Stadthalle mit ihrem Programm präsentieren. Das kündigt Lange, die zugleich auch Leiterin des Stadtmuseums ist, an. Das Kulturbüro organisiert das Event federführend.